OM eist 200 uur werkstraf tegen man die huisgenoot stiekem filmde onder de douche

nieuws

Foto: Torsten Dettlaff via Pexels

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet een 24-jarige man uit Winschoten een taakstraf van 200 uur uitvoeren. Volgens DvhN en RTV Noord eiste het O.M. deze straf, omdat hij een huisgenote in zijn voormalige woning aan de Briljantstraat in Groningen in het geheim gefilmd zou hebben terwijl ze een douche nam.

Naast het heimelijk filmen van zijn huisgenote, wordt de man ook vervolgd voor het bezit van kinderporno. Het ‘douche-incident’ vond in februari 2018 plaats en de huisgenoten van de man deden meteen aangifte. Na de aangifte seponeerde een rechtbank de zaak in eerste instantie, maar na een klacht van het slachtoffer werd de zaak eind 2020 toch hervat.

De man ontkent dat hij zijn huisgenote in het geheim heeft gefilmd en stelt dat zijn telefoon ‘open en bloot’ te zien zou zijn geweest voor zijn huisgenote. De aangeefster stelt echter dat deze verstopt stond tussen shampooflessen en dat ze niet op de hoogte was van het maken van de opnames. Het slachtoffer doorzocht na de vondst de computer van de man en vond daarop filmpjes van zichzelf onder de douche. Ook trof ze kinderpornografisch materiaal aan op de computer van de man.

Over twee weken zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak.