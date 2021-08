Olympisch kampioene Chemutai start op 4 Mijl van Groningen

sport

Olympisch kampioene Peruth Chemutai uit Oeganda doet op zondag 10 oktober mee aan de 4 Mijl van Groningen. Zij is de eerste topatleet van wie de deelname bekendgemaakt is.

Chemutai won vorige week nog een gouden medaille op de olympische 3.000 meter steeple chase in Tokio. Ze is meteen topfavoriet van deze 34e editie van de hardloopwedstrijd tussen Haren en Groningen. De 4 Mijl wordt ieder jaar op de tweede zondag van oktober gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is het doorgaan van deze editie niet helemaal zeker.

Er hebben zich inmiddels ruim 10 duizend lopers ingeschreven. De start is aan de Kerklaan in Haren en de finish is op de Vismarkt. Het goede doel van de 4 Mijl is dit jaar de stichting Quiet Groningen, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties.