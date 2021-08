Noorderzon: “We zijn heel tevreden hoe het gaat, het festivalgevoel is er inmiddels ook”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Dag drie van het Noorderzon Festival is inmiddels aangebroken. De organisatie laat weten erg tevreden te zijn met hoe het tot nu toe verloopt.

“Het gaat echt goed”, vertelt woordvoerder Milou de Boer. “In het begin ben je best wel een beetje zenuwachtig. Hoe gaat het verlopen, gaat alles werken zoals we het bedacht hebben? Maar eigenlijk gaat dat heel goed. Natuurlijk is het wel een gekke editie, met twee eilanden. Het ziet er ook anders uit in vergelijking met edities van voor de coronacrisis. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het festivalgevoel inmiddels echt wel te pakken heb.”

Voedsel voor de ziel

Ook op social media komen veel enthousiaste reacties binnen. “Het was weer heerlijk om op Noorderzon te zijn”, schrijft Marije. Bert laat weten: “Het was een stuk kleiner. Ik heb er even gezeten en wat gegeten. Het was gezellig, maar het was niet zoals het grote Noorderzon.” Jorien schrijft op Twitter: “Voedsel voor de ziel. Wat heb ik het applaudisseren voor toneel gemist.”

Drukte update

Volgens De Boer loopt het bij de entree ook goed door. “Ieder uur plaatsen we op Twitter een update hoe druk het is op onze beide eilanden. Mensen kunnen aan de hand daarvan een inschatting maken of het verstandig is om te komen of dat ze beter nog even kunnen wachten. Tot nu toe gaat dat heel goed. Nu is het weekend aangebroken, dus het is even spannend hoe dat gaat verlopen, maar eigenlijk zijn we heel optimistisch.”

Programmatips

Op het festival is ook veel moois te zien. De Boer: “Ik verheug me heel erg op het concert van Pieter de Graaf. Hij maakt geïmproviseerde, neoklassieke pianomuziek, geïnspireerd door namen als Chopin, Keith Jarrett en Miles Davis. Het eerste concert is nu bezig, vanavond volgt nog een tweede optreden. Daarnaast verheug ik mij om een bezoek te brengen aan de installatie van Anouk Kruithof in Vera. Daar zijn acht enorme schermen opgebouwd waar je in zestig minuten verschillende manieren te zien krijgt waarop dans een universele taal vormt.”

Op deze pagina zijn meer programmatips te vinden.