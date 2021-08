Noorderzon Festival afgesloten: “Anders en toch herkenbaar”

nieuws

Foto: Xanne Wijkamp

De organisatie van Noorderzon kijkt tevreden terug op de editie van 2021. Zondagavond werd het festival afgesloten.

De editie van dit jaar verliep vanwege de coronacrisis anders dan in andere jaren. “Het was een aangepaste en kleinere editie die toch heel succesvol is verlopen”, schrijft de organisatie. “Het was anders en toch herkenbaar. Elf dagen lang hebben we een uitgebreid internationaal en lokaal programma met theater, muziek, lezingen, literatuur, kindervoorstellingen en installaties kunnen laten zien.” Er werden meer dan 12.500 kaarten verkocht, met een totale bezetting van 86%.

“Zonder steunmaatregelen was Noorderzon niet mogelijk geweest”

Om het festival te kunnen organiseren kon er gebruik worden gemaakt van steunmaatregelen voor de culturele sector. Zo ontving men covid-reparatiegeld. Directeur Femke Eerland van Noorderzon laat weten dat zonder deze bijdrage Noorderzon dit jaar niet mogelijk was geweest. “Deze steun heeft het mogelijk gemaakt om in een onzekere tijd, enige zekerheid te bieden. Door deze steun hebben we een aangepaste, maar herkenbare vorm van Noorderzon kunnen organiseren dit jaar. Daarmee hebben we publiek kunnen bedienen met prachtig programma, artiesten een podium kunnen geven, de keten een impuls. Het was en is zeer ontroerend om de positieve impact van live performances op publiek, crew en spelers te zien.”

Noorderzon 2021

Noorderzon vond dit jaar plaats op twee eilanden in het Noorderplantsoen. Het festival was daarmee ongeveer zeventig procent kleiner dan normaal. Behalve het Noorderplantsoen werd er ook gebruik gemaakt van meer dan tien speellocaties in de binnenstad. De volgende editie van Noorderzon staat gepland voor 19 tot en met 28 augustus 2022.