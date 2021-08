Noorderzon begint: “Dat Noorderzongevoel gaat wel terugkomen”

Het festival Noorderzon is donderdag weer begonnen in het Noorderplantsoen. Vanwege de coronacrisis ging het festival vorig jaar aangepast door, en bleef het plantsoen leeg.

Dit jaar gaat het festival wel gewoon weer door in het plantsoen. Er zijn twee eilanden gecreëerd waar allebei maximaal 750 bezoekers welkom zijn, op een vaste zitplaats. Daarnaast zijn er allemaal losse voorstellingen apart van het gedeelte in het Noorderplantsoen.

Bezoekers die op Noorderzon af komen zijn in ieder geval positief gestemd: “Dat Noorderzongevoel gaat wel terug komen. Het is mooi weer. Dat gaat helemaal goed komen,” aldus een enthousiaste bezoeker.