Noordelijk Scheepvaartmuseum komt vanaf 4 september met eerbetoon en vooruitblik

Kar met scheepsmodellen bij de verhuizing van het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 1978. Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra Groninger Archieven

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum presenteert vanaf 4 september een bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling ODE – 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum moet gezien worden als een eerbetoon en een vooruitblik.

De komende jaren verandert het Noordelijk Scheepvaartmuseum in het Museum aan de A. De verwachting is dat dit museum over drie jaar de deuren gaat openen. Op ODE – 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt teruggeblikt. Zo wordt de ontstaansgeschiedenis vertelt. Ruim negentig jaar geleden richtten drie notabele Groningers met slechts 708 gulden in kas de Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum op. Men begon in het Goudkantoor op de Grote Markt, verhuisde in 1962 naar de Sint Walburgstraat en vestigde zich uiteindelijk in twee markante Middeleeuwse panden in de Brugstraat.

In ODE – 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt aan de hand van verhalen, foto’s, schilderijen, scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen de geschiedenis van bijna honderd jaar verzamelen, registreren en presenteren verteld. Maar er wordt niet alleen teruggeblikt, er wordt ook vooruitgekeken. “Voor de invulling van het nieuwe museum hebben we ieders hulp nodig en bezoekers worden daarom gevraagd om mee te denken”, laat de organisatie weten. “Welke objecten wil je sowieso graag terugzien in het Museum aan de A? Welke thema’s uit de Groninger geschiedenis moeten aan bod komen in het Museum aan de A?” Bezoekers kunnen bij de tentoonstelling hun input leveren via speciale touchscreens.

ODE – 90 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum is te zien tot 6 maart 2022.