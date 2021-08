Noodopvang voor studenten in Groningen stroomt al flink vol: “Zorgen voor de komende weken”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

Voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond, de GSb, houdt zijn hart vast. De noodopvang voor aanstaande studenten stroomt ondertussen al flink vol terwijl Jongman verwacht dat de piek nog moet komen.

Om studenten voor het aanstaande studiejaar allemaal een dak boven hun hoofd te bieden zijn er in de stad drie noodopvangplekken. “De eerste, het Martinihouse aan de Donderslaan, zit al helemaal vol”, vertelt Jongman. “In The Village zijn nu dertig bedden bezet en dan hebben we het BudGett Hostel aan de Rademarkt nog achter de hand.” In totale aantallen zijn er in het Martinihouse 125 bedden beschikbaar, in The Village tachtig bedden en in het BudGett Hostel dertig bedden.

“Geen idee wat ons te wachten staat”

“Het Academiejaar start op 6 september. En we hebben geen idee hoeveel studenten we de komende twee weken nog kunnen verwachten. Als ik heel eerlijk ben, dan vind ik het nu vrij rap gaan. Er zijn nu ook meer bedden bezet dan ik verwacht had. Maar of het zich doorzet. Meestal ligt het piekmoment in het laatste weekend voor de start van het Academiejaar. Maar of dat dit jaar ook zo zal zijn? Misschien zijn studenten dit jaar eerder gekomen om bijvoorbeeld de KEI-week te lopen. We hebben geen idee wat ons te wachten staat.”

Shelter Our Students

Jongman noemt het treurig dat er opnieuw noodopvang nodig is. “We kennen allemaal de beelden van de tenten die als noodopvang dienden. Toen hebben we gezegd, dit nooit weer. En toch is het nu opnieuw spannend. Wel moet ik zeggen dat iedereen ontzettend zijn best doet. Er wordt echt hard gewerkt. En terecht ook. Het laatste dat je wilt als aanstaand student is dat je onder een brug moet slapen.” Om dit te voorkomen is de Groninger Studentenbond samen met verschillende andere organisaties en belangengroepen, waaronder DAG, Groningen Feminist Network, Internationale Socialisten, Lijst Calimero en ROOD Groningen, de actie Shelter Our Students gestart. Onlangs is men begonnen met het initiatief couchsurfing waarbij dakloze internationale studenten tijdelijk onderdak gaan krijgen bij Stadjers. In de afgelopen periode zijn hiervoor 88 aanmeldingen binnengekomen.