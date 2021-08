Noodopvang studenten nagenoeg vol: “Ik heb het beeld van een rand en een afgrond”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

De noodopvang voor aanstaande studenten is nagenoeg vol. Dat zegt voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond zondag.

Om studenten een dak boven het hoofd te bieden zijn er in de stad drie noodopvanglocaties. Het gaat om het Martinihouse, The Village en het Budgett Hostel. Afgelopen maandag vertelde Jongman dat alle 125 bedden in het Martinihouse bezet waren en dat The Village en het BudGett Hostel beide nog dertig bedden beschikbaar hadden. “Het beeld is nu, een week voor de start van het Academisch jaar, dat nagenoeg alle noodopvangplekken vol zijn. Ik zie op dit moment echt een rand en een afgrond voor me.”

Shelter Our Students

Om toch alle studenten een dak boven hun hoofd te geven is de Groninger Studentenbond, samen met DAG, Groningen Feminist Network, Internationale Socialisten, Lijst Calimero en ROOD Groningen de actie Shelter Our Students begonnen. “We hebben inmiddels tientallen studenten weten te koppelen. Op dit moment zijn we als een gek bezig om het onmogelijke mogelijk te maken. We zijn alles uit de kast aan het trekken om mensen aan elkaar te koppelen. Maar het is eigenlijk te bizar voor woorden. Dat het afhankelijk is van een aantal studentenorganisaties dat aanstaande studenten straks niet onder een brug belanden.”

“Internationale studenten hebben het erg moeilijk”

Jongman komt ondertussen ook schrijnende verhalen tegen. “We spreken met studenten die al heel lang op zoek zijn naar een kamer. Als je met hun praat dan hoor je de wanhoop.” En er valt de voorzitter nog iets op. “Als je als student uit Nederland komt dan liggen je kansen aanmerkelijk anders dan als je een internationale student bent. Afgelopen week sprak ik met een meisje uit het buitenland die een brief had gestuurd naar een makelaar. Dat had ze keurig in het Nederlands gedaan. Die makelaar die belde haar de volgende dag. Maar toen deze in de gaten kreeg dat ze alleen Engels sprak, kon ineens een ruimte niet meer verhuurd worden. De ruimte kon ineens alleen verhuurd worden aan 55-plussers. Echt belachelijk.”

Achter de oren krabben

De Groninger Studentenbond weet ook niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. “De start van het Academische Jaar is over een week. We hebben geen idee hoeveel studenten nog onderweg zijn naar Groningen. We weten niet wat we kunnen verwachten. Maar ik zie het heel somber in.” Op de vraag hoe andere partijen, als de gemeente en onderwijsinstellingen reageren op de problemen zegt Jongman: “Dat moet je aan hen vragen. Maar ik kan me voorstellen dat zij zich nu achter de oren aan het krabben zijn en zich afvragen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen.”

Vroeg of laat barst de bom

Voor Jongman is het helder. “Je ziet dat er ieder jaar meer internationale studenten naar Groningen komen waarbij duidelijk is dat de stad het niet meer aan kan. En het is dan een heel moeilijk gesprek om te hebben, maar je moet op een gegeven moment concluderen dat het gewoon teveel is. Dit is een systeem waarbij de bom vroeg of laat gaat barsten. Volgend jaar krijgen we weer meer studenten, en dat jaar daarop nog meer. In dit tempo gaan we het niet volhouden. En daar kun je ook niet tegenop bouwen.”