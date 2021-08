Nieuwe vaste tentoonstelling in Synagoge Groningen

nieuws

Foto © Marleen Annema

Vanaf volgende week woensdag is in de Synagoge Groningen een nieuwe, permanente tentoonstelling te bezoeken. Via touchscreens met digital storytelling, doe-stations, live-gesprekken en grote vitrines met museale schatten, worden bezoekers meegezogen in de rijke Joodse geschiedenis van de Stad.

De synagoge heeft twee jaar lang intensief gewerkt aan de permanente museale inrichting. De synagoge noemt de nieuwe opstelling een ‘zintuigenprikkelende ervaring over hoe het is om in Joods Groningen te leven’. In de permanente tentoonstelling worden bezoekers, door middel van interactieve zuilen voorzien van honderden uiterst zorgvuldig ingekleurde zwart-wit beelden. Daarnaast zijn er doe-stations en een ruime (leen-)collectie in samenwerking met o.a. het Joods Historisch Museum en diverse particuliere collecties.

“We wilden niet alleen het verhaal van het Joodse leven in de stad, provincie en grensstreek vertellen” vertelt Gaby Poell, voorzitter van Stichting Folkingestraat Synagoge. “We wilden juist ook zorgen dat de rijke geschiedenis en de wezenlijke bijdrage van de Joodse inwoners aan het culturele, maatschappelijke en economische leven niet verloren gaan. Onder het motto onbekend maakt onbemind hopen we dat deze verhalen zullen bijdragen aan wederzijds begrip en verdraagzaamheid.”

De museale herinrichting wordt zondag 5 september geopend voor een select publiek en is vanaf woensdag 8 september voor iedereen te bezoeken. Tickets kunnen gereserveerd worden via de vernieuwde website van de Synagoge Groningen.