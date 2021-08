Nieuwe strepen en lijnen op 165 kilometer aan Groningse fietspaden

nieuws

De fietspaden in de provincie Groningen krijgen in augustus en september een langere middenstreep en nieuwe markering aan de zijkant. De provincie investeert 750.000 euro in de nieuwe markering.

De nieuwe belijning moet zorgen voor meer verkeersveiligheid voor fietsers. Want er gebeuren nog altijd veel ongelukken met fietsers die van het fietspad afraken, zo stelt de provincie: “De fietspaden krijgen nu zowel een onderbroken middenstreep als een markering met ribbels langs de zijkanten. De markering met ribbels is om de fietser te waarschuwen.”

De fietspaden waar de nieuwe strepen op worden aangelegd, hoeven niet afgesloten te worden tijdens de werkzaamheden. Dat kan, omdat de aannemer gebruik maakt van ‘thermoplast markering’. Dat is in een paar minuten droog en reflecteert beter in het donker dan normale belijning.

De meeste provinciale fietspaden liggen buiten de bebouwde kom en verspreid door de provincie. Waar het kan, worden ook de overgangen naar gemeentelijke fietspaden meegenomen in de uitvoering.