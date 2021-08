Nieuwe geluidsinstallatie in Euroborg

nieuws

Foto Wouter Holsappel.

FC Groningen en Euroborg NV hebben de geluidsinstallatie in het stadion vervangen. De luidsprekers en versterkers zijn voor het eerst vernieuwd sinds de bouw van het stadion in 2006.

De nieuwe geluidsinstallatie van het moet zorgen voor een nog betere wedstrijdbeleving voor supporters. De installatie wordt vrijdag 6 augustus voor het eerst gebruikt, tijdens het oefenduel van FC Groningen tegen Venezia.

“We hebben gekozen voor een geluidsinstallatie specifiek voor stadions,” zegt André Stakenborg, manager Accommodatiezaken van de FC. “De geluidsboxen rondom het gehele stadion geven een zo goed mogelijke dekking. De wens voor een nieuwe geluidsinstallatie was groot. Het vervangen van de geluidsinstallatie is een lang traject geweest en we zijn zeer tevreden met het resultaat.”