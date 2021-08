Nieuw seizoen ‘We zijn er Bijna!’ start op camping bij Stad

nieuws

Presentatrice Martine van Os en de kampeerders op een camping in Nederland. Foto: Omroep Max

Het nieuwe seizoen van het televisieprogramma ‘We zijn er Bijna!’ start volgende week op een camping nabij de stad Groningen. Dat heeft omroep MAX bekendgemaakt.

In het televisieprogramma volgt presentatrice Martine van Os een groep kampeerders. De afgelopen jaren trokken zij met caravans en campers door Europa. In het aanstaande seizoen blijft men echter in Nederland. Van Os gaat een groep van 36 kampeerders volgen die in dertig dagen kris kras door het land reizen op zoek naar mooie locaties en bezienswaardigheden.

In de eerste aflevering is te zien dat de reis in Groningen begint, op een camping dichtbij de stad. Reisleiders Jan en Lotty nemen de groep mee naar de stad waar ze op verkenning gaan. Daarna reist het gezelschap via Lauwersoog naar Workum. De eerste aflevering is op dinsdag 10 augustus om 20.30 uur te zien op NPO 1.