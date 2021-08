New Life Choir genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid

nieuws

Foto: New Life Choir

Het New Life Choir uit Stad is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid. In totaal maken vijf projecten kans op de prijs.

De Ambassade van Verdraagzaamheid is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan het mooiste project voor interculturele verdraagzaamheid in Nederland. Met de prijs wil men laten zien hoe mooi samenleven in eenheid en verscheidenheid kan zijn. Zangkoor New Life Choir bestaat uit leden die vanwege de oorlog gevlucht zijn uit Syrië. Het koor bestaat uit vijftien leden die tussen de 17 en 45 jaar oud zijn.

Dankbaar

Het koor is opgericht omdat het niet makkelijk is om zomaar in een vreemd land een nieuw leven op te bouwen. De leden van het koor helpen elkaar hierbij. Daarnaast wil men met de muziek laten zien en horen hoe dankbaar men is om in een veilig land als Nederland te kunnen wonen. Door optredens te geven, geven ze vluchtelingen een gezicht en verspreiden ze het verhaal.

Stemmen

Naast New Life Choir zijn ook genomineerd Mawteni Foundation uit Gelderland, Stichting Kleur en Kracht Venray uit Limburg, PARTicipate uit Noord-Holland en Mijn Buuf uit Zuid-Holland. Vanaf half september kan iedereen een stem uitbrengen op deze website. De winnaar wordt op 16 november bekendgemaakt, tijdens de UNESCO-dag van de Verdraagzaamheid.

Twee jaar geleden zong New Life Choir ‘Mag Ik Dan Bij Jou’: