Nauwelijks coronabesmettingen vastgesteld tijdens KEI-week

Tijdens de KEI-week, de jaarlijkse introductieweek voor aanstaande studenten, zijn er nauwelijks coronabesmettingen vastgesteld. Dat laat het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken maandag weten aan het Algemeen Dagblad.

Gedurende de KEI-week, die van 16 tot en met 20 augustus duurde, zijn er onder de 5.500 deelnemers drie besmettingen gemeld. Tijdens de week werden er duizenden tests afgenomen. Hoeveel precies is volgens het LOCI onduidelijk. Voorzitter Willemijn Griep van de KEI-week laat weten heel blij te zijn. “Bij deze cijfers moet wel gezegd worden dat het de gevallen zijn die bij ons bekend zijn, die bij ons gemeld zijn. Dus in theorie zouden er meer besmettingen geweest kunnen zijn.”

“Studenten willen niet opnieuw een lockdown”

De KEI-week vond dit jaar in een aangepaste vorm plaats. Zo werden de traditionele feesten vervangen door een terrassenfestival en vond de informatiemarkt plaats op de Drafbaan in het Stadspark. “We hebben hard gewerkt om een besmettingsgolf te voorkomen. En natuurlijk is het heel spannend. Hoe gaat het, hoe verloopt het. Maar wat we gezien hebben is dat vrijwilligers en deelnemers zich heel professioneel gedragen hebben. Velen waren ook gevaccineerd. En ergens is het ook wel logisch. De studenten willen niet opnieuw in een lockdown terecht komen waarbij er weer veel online onderwijs moet worden genoten.”

Ook weinig besmettingen bij andere introductieweken

Ook bij andere introductieweken is er nauwelijks sprake van coronabesmettingen. In Leiden bezochten 4.000 deelnemers de EL CID. Er werden meer dan 7.000 tests afgenomen, waarvan er twintig positief bleken te zijn. Aan de UIT in Utrecht deden 2.000 studenten mee. Tijdens en na afloop van deze introductietijd werden er vier besmettingen gemeld. Het LOCI meldt dat organiserende studentencommissies vol trots terugkijken op de introductieweken. Wel zijn nog niet alle cijfers binnen. In sommige studentensteden zijn de introductieweken te kort geleden om iets te zeggen over het aantal besmettingen.