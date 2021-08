Nacht van de Nacht gaat ook dit jaar onderzoek doen naar bedrijven die onnodig licht laten branden

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Nacht van de Nacht gaat ook dit jaar onderzoek doen naar hoeveel procent van de bedrijven tijdens de nachtelijke uren onnodig de verlichting laat branden.

Nacht van de Nacht vindt plaats op zaterdag 30 oktober, tegelijkertijd met de start van de wintertijd. Men daagt nu al bedrijven en instellingen uit om tijdens deze nacht de verlichting uit te schakelen. Uit de inzendingen blijkt dat in de gemeente Groningen tot nu toe twee bedrijven zich hebben aangemeld. Het gaat om de Nederlandse Gasunie dat aangeeft dat het de gebouwaanlichting en het grootste gedeelte van de terreinverlichting gaat uitschakelen. Daarnaast heeft het bedrijf Solarfields zich aangemeld. Zij melden dat ze alle kantoorverlichting uitschakelen. Bedrijven die zich aan willen kunnen melden kunnen op deze website terecht voor meer informatie.

Het onderzoek naar verlichting die in de nachtelijke uren onnodig blijft branden werd ook vorig jaar uitgevoerd. In Groningen kwamen er toen klachten binnen over het DUO-gebouw en de kantoorgebouwen van Ziggo en TKP. In deze gebouwen bleef de verlichting onnodig branden.

Doet jouw bedrijf of gemeente ook het licht uit tijdens de Nacht van de Nacht op 30 oktober? Laat het ons dan weten door je aan te melden op https://t.co/dHFo4nXvxb! Je vindt hier tevens een kaart met iedereen die zich al heeft aangemeld. pic.twitter.com/ikNU37GKke — Nacht van de Nacht (@nachtvandenacht) August 7, 2021