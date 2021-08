Musicalgroep Kabaal zoekt nieuw talent

nieuws

Foto: Mirjam Mulder

Op 7 en 14 september geeft musicalgroep Kabaal gratis workshops voor jongeren die beter willen worden in zingen, acteren en dansen.

“De workshops worden gegeven door onze eigen choreograaf, regisseur en muzikaal leider”, vertelt Robert Ramaker van Kabaal. “Na de workshops gaan we een nieuwe musical instuderen die we in het voorjaar gaan uitvoeren in theaters in en om Groningen.”

Kabaal repeteert elke dinsdagavond tussen 19 en 21 uur in buurtcentrum Kostverloren in Groningen. De ouders van kinderen tussen de 11 en 18 jaar die mee willen doen, kunnen hun kinderen opgeven via de website van de vereniging.