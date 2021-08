Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op Delleweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Delleweg tussen Ten Post en Stedum is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur. Door nog onbekende oorzaak verloor een motorrijder de macht over het stuur en kwam in een naastgelegen sloot tot stilstand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de motor uit de sloot gehaald en weggesleept.