Motorrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk Amkemaheerd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Amkemaheerd is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentfotografen.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur ter hoogte van de kruising met de Beijumerweg. “Het betreft een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Door nog onbekende oorzaak is de motorrijder onderuit gegaan en is daarbij gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is vervolgens op een wervelplank geplaatst. De ambulance is uiteindelijk met spoed richting het ziekenhuis gereden.”

De motor raakte ogenschijnlijk nauwelijks beschadigd. “Deze is door familieleden opgehaald”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Gedurende het ongeluk had het doorgaande verkeer enige overlast omdat een rijbaan was afgesloten.”