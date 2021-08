Molotovcocktails door raam van journalist Willem Groeneveld

nieuws

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door een raam van de woning van journalist Willem Groeneveld uit Groningen gegooid. Dat melden stadsblog Sikkom en Dagblad van het Noorden.

De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen en bleven ongedeerd, Groeneveld is journalist van Sikkom en de NDC mediagroep. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De politie is bezig met onderzoek en zegt de zaak hoog op te nemen. Groeneveld heeft zich door zijn publicaties niet bij iedereen geliefd gemaakt, onder meer bij verhuurders. Zo was er al eerder meermalen sprake van intimidatie jegens de journalist Enige tijd geleden werden zijn adresgegevens op internet gedeeld. Dat is een strafbaar feit en wordt ‘doxing’ genoemd. Twee jaar geleden werden er nog stenen door de ruit van zijn woning gegooid.