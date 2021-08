“Mogen kaatsen op de Frouljus PC is het mooiste dat je kunt bereiken”

nieuws

De Frouljus PC in 2020. Foto: Aise van Beets - omropfryslan.nl

In Weidum wordt woensdag de 45ste editie van de Frouljus PC verkaatst. Drie kaatssters komen uit Groningen. Eén van hen is Aletta van Popta.

“Het is voor mij de tweede keer dat ik op PC sta”, vertelt Van Popta. “Vorig jaar was het de eerste keer dat ik deel nam en dat was voor mij een hele bijzondere dag. Alles was nieuw en spannend. Er ging ook echt een meisjesdroom in vervulling. Vroeger, toen ik jong was, toen dacht ik, wat zou het geweldig zijn als ik ooit eens op de PC zou mogen kaatsen. Het is het mooiste dat je kunt bereiken. Voor dit jaar is de spanning anders, omdat je weet wat je kunt verwachten. De entourage is dit jaar wel anders. Door de coronamaatregelen kon er vorig jaar maar weinig publiek bij aanwezig zijn, dit jaar is er veel meer mogelijk.”

Nije Kriich

Kaatsvereniging Nije Kriich in Weidum organiseert al 45 jaar de kaatswedstrijd. Op de wedstrijddag nemen twaalf teams, bestaande uit ieder drie kaatssters, het tegen elkaar op. De teams hebben zich voor de PC geplaatst door middel van diverse rankingwedstrijden. De beste speelster van het winnende team wordt woensdag tot Koningin van de vrouwen-PC uitgeroepen. Zij krijgt vervolgens een zilveren ketting omgehangen.

Enkele jaren geleden gestopt: “Ik dacht dat het klaar was”

“Ik vind kaatsten een prachtige sport”, vertelt Van Popta verder. “Ik ben geboren en getogen in Lollum, een dorpje dat tussen Bolsward en Franeker ligt. Op jonge leeftijd ben ik begonnen met kaatsen. Ondanks dat ik de sport heel mooi vind was ik er niet super goed in. In tegenstelling tot mijn broer overigens. Gabe Jan van Popta doet het momenteel heel erg goed bij de heren. Enkele jaren geleden ben ik met de sport gestopt. Ik had een blessure en ik moest geopereerd worden en het herstel duurde een behoorlijk lange tijd. Ik dacht toen dat het klaar was.”

Jong Famme Partij

Van Popta verhuisde in de tussentijd van Lollum naar Groningen om Fysiotherapie te studeren aan de Hanze Hogeschool. “In Groningen werd ik lid van kaatsvereniging Wezon De Sterke Earm. Daar liepen verschillende goede kaatssters rond. Vorig jaar hebben we namens Groningen meegedaan aan de Jong Famme Partij in Mantgum. Samen met Anne Monfils en Hiske Zeinstra vormde ik een team, en we wonnen de eerste prijs. En dat was zo geweldig. Ik had het ook helemaal niet verwacht.”

Favorietenrol

Het smaakt naar meer en Van Popta pakt het kaatsen weer op. “En nu sta ik voor de tweede keer op de PC. Dat ik überhaupt mag spelen op deze wedstrijd is al fantastisch. Of we ook kans maken op een prijs? Er zijn drie teams die dit seizoen oppermachtig zijn. In de eerste omloop moeten we gelijk tegen één van de grote favorieten. Maar dat zorgt bij hen ook voor druk. Zij moeten die favorietenrol waar zien te maken, terwijl wij niets te verliezen hebben. Wij kunnen vrijuit kaatsen. En dat zijn toch vaak de lastige tegenstanders. Bovendien hebben we het over een hele bijzondere wedstrijd. Dingen gaan op zo’n dag vaak anders. Maar ach, we zien het wel. Ik ga er in ieder geval een hele mooie dag van maken.”

De Frouljus PC begint woensdag om 10.00 uur. De finale wordt hoogstwaarschijnlijk rond 18.00 uur verkaatst.

In 2013 maakte OOG Tv een reportage over de Frouljus PC in Weidum: