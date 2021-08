nieuws

Afgelopen maandag 2 augustus omstreeks 12:25 uur is er een man mishandeld op de Aweg te Groningen. De politie zoekt getuigen.



Plotseling werd de man op straat benaderd door een andere man, waarop de mishandeling volgde. De dader was geheel in het zwart gekleed.

Indien je getuige bent geweest van deze mishandeling, is het dringend verzoek contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844. Betreft zaaknummer 2021208322.