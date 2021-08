Middenvelder Daleho Irandust voor vijf jaar naar FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen. Daleho Irandust

FC Groningen heeft Daleho Irandust voor vijf jaar gecontracteerd. De 23-jarige Zweedse middenvelder komt over van BK Häcken. Hij speelde tot nu toe drie interlands voor Zweden.

FC Groningen wilde Irandlust vorig jaar al halen, maar hij koos toen voor het Franse Toulouse, maar door een blessure ging die overgang niet door.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij dat FC Groningen Irandust heeft weten te binden. “Zoals mogelijk al wel bekend, staat Daleho al heel lang bij ons op de radar. Ik denk dat we in totaal mogelijk al zo’n twee jaar met hem bezig zijn geweest. Deze transfer valt dan ook in de categorie ‘de aanhouder wint’, als je het mij vraagt.

FC Groningen versterkte zich op de laatste transferdag zich eerder al met Sebastian Tounekti, Laros Duarte en Yahya Kalley.