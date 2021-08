Meer dan veertig jaar wel en wee bij Tuinvereniging de Gouden Raand

Tuinvereniging de Golden Raand in Vinkhuizen is zo’n plek in de stad, waar je al veertig jaar even kunt ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Wij zochten een tuinier van het eerste uur op, tijdens zijn hobby.

“Als je tuiniert kom je in contact met de natuur en ervaar je de voldoening van groente eten uit eigen tuin”, vertelt Bertus Andriessen. Hij bewerkt al 40 jaar een lapje grond bij de Golden Raand. En weet alles over de ins en outs die bij een moestuin horen.

“Afgelopen zomer was het bijvoorbeeld erg droog, maar er is ook altijd wel iets wat roet in het eten gooit.”, vervolgt Andriessen. “Nu zijn er heel veel naaktslakken die s’ nachts tevoorschijn komen, om te knabbelen aan het meet veel zorg opgekweekte groen.”