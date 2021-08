Medewerker kinderopvang uit Stad krijgt cel- en taakstraf voor betaalde seks met minderjarige

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft een celstraf van zeven maanden opgelegd aan een 62-jarige man uit Groningen. De man heeft meermaals betaald voor seks met een 15-jarige jongen uit Noord-Drenthe. Daarnaast had hij een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit.

Van de zeven maanden celstraf, zijn er drie maanden onvoorwaardelijk. De straf is daarmee gelijk aan het voorarrest van de man. Naast de celstraf moet de man een taakstraf van 240 uur uitvoeren en moet hij ruim 1.700 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De Officier van Justitie had twee jaar cel geëist tegen de man.

Seksafspraken op parkeerplaats in Peize

De man kwam in contact met het slachtoffer via de datingapp Grinder. De twee spraken vervolgens meermaals af op een parkeerplaats in Peize en bij de woning van de jongen, een gehucht in Noord-Drenthe. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de jongen erachter kwamen dat hij niet bij een vriend op bezoek was, maar op een parkeerplaats. Na zijn arrestatie vond de politie ook nog eens kinderpornografisch foto- en filmmateriaal op de telefoon en de computer van de man.

Verdachte claimt niet te weten dat slachtoffer 15 was

Hoewel de Groninger beweert dat dit contact van beide zijden vrijwillig was, betaalde de man de jongen meermaals na de ontmoetingen. In eerste instantie stelde de verdachte te hebben gedacht dat de jongen achttien was, maar in de rechtszaal gaf de man toe hebben geweten dat de jongen minderjarig was.

Man werkte in kinderopvang

De Groninger werkte tot maart van dit jaar in een kinderopvang in de Stad, samen met zijn ex-partner. Ook is hij lange tijd scoutingleider geweest, waarbij hij werkte met kinderen en jongeren.