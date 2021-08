sport

Foto via KNVB

Maud Rutgers van Be Quick 1887 hoort bij de definitieve selectie van twintig speelsters van de Oranje dames onder 17.

De verdediger speelt tussen de jongens in het O-16 elftal van Be Quick. Haar ploeggenote Demi Werther is afgevallen.

Dat geldt ook voor Sol Kooi van Oranje Nassau, maar zij staat wel op de stand-by lijst van KNVB coach Thomas Oostendorp.

Volgende week woensdag speelt Oranje O-17 in het Belgische Kalmthout tegen onze zuiderburen.