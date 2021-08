Matusiwa vertrekt definitief naar Stade de Reims

nieuws

Azor Matusiwa bij zijn presentatie bij zijn nieuwe,Franse werkgever - Foto: Stade de Reims

FC Groningen en Stade de Reims hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Azor Matusiwa naar de Franse club. Dat maakte FC Groningen dinsdagmiddag bekend.

“Vorig jaar, toen er ook al veel belangstelling voor hem was, vonden wij het te vroeg om een sterkhouder als Azor te laten gaan”, zo stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Nu was er opnieuw concrete belangstelling voor Azor en vonden wij dat we onder de juiste condities aan een transfer moesten meewerken.”

Matusiwa kwam tussen 2019 en 2021 51 keer in actie voor FC Groningen.