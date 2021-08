Matrixbord moet weggebruikers duidelijk maken dat scholen weer zijn begonnen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Rijksweg is maandag een matrixbord geplaatst die weggebruikers er op moet attenderen dat de scholen weer begonnen zijn.

Het matrixbord staat er hoogte van de supermarkt tussen de kruising met de Waardbrug en de oprit naar de oostelijke ringweg. Op het bord wordt de tekst ‘wij gaan weer naar school’ geprojecteerd. Deze week is er een einde gekomen aan zes weken zomervakantie. De meeste basisscholen openden vandaag alweer hun deuren, de komende dagen worden ook de scholieren in het voortgezet onderwijs weer in de schoolbanken verwacht. Dit betekent dat er rond de spits veel meer verkeersbewegingen zijn.

Nog niet alle vakanties zijn afgelopen. Scholieren in het midden van het land moeten volgende week weer beginnen, in het zuiden duurt de vakantie nog twee weken. Het Academiejaar in Groningen begint op maandag 6 september.