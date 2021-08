Marrit Zeinstra uit Stad wint opnieuw Frouljus PC

nieuws

De winnaressen van de 44ste Frouljus PC met Marrit Zeinstra in het midden. Foto: Aise van Beets - omropfryslan.nl

Marrit Zeinstra uit Groningen heeft woensdag opnieuw de Frouljus PC, de belangrijkste kaatswedstrijd voor vrouwen, gewonnen. Vorig jaar wist ze de wedstrijd ook te winnen.

Zeinstra kaatste samen met Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra, beide afkomstig uit Leeuwarden In de finale namen ze het op tegen Tineke Dijkstra uit Wjelsryp, Louise Krol uit Broeksterwâld en Harmke Siegersma uit Berltsum. Zeinstra haar team was van tevoren al de grote favoriet. De finale verliep eenzijdig en eindigde in een 5-2 en 6-4 overwinning voor Zeinstra. Scheepstra werd na afloop door de koningscommissie uitgeroepen tot Koningin.

De Frouljus PC werd voor de 45ste keer georganiseerd door kaatsvereniging Nije Kriich in Weidum. Aan de wedstrijd deden twaalf teams mee die zich door middel van diverse rankingwedstrijden hadden geplaatst. Behalve Zeinstra had kaatsvereniging Wezon De Sterke Earm uit Groningen nog twee dames op het veld staan. Aletta van Popta en haar team sneuvelden in de eerste omloop. Ook het team van Anne Monfils uit Groningen wist de finale niet te halen.