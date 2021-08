Mark Rutte op bezoek bij waterstoftankstation voor bussen aan Peizerweg

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Mark Rutte heeft, aan het einde van de donderdagmiddag, een bezoek gebracht aan de busremise van Qbuzz en het OV Bureau Groningen-Drenthe aan de Peizerweg in de Stad.

De demissionair premier nam een kijkje bij het waterstoftankstation bij de remise. Hij werd daarbij onder meer vergezeld door René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen en door vertegenwoordigers van Qbuzz en het OV-Bureau.

Het tankstation, een van de grootste in Europa, werd halverwege juni geopend. De vulplaats heeft twee vulpunten, waardoor een bus in minder dan tien minuten volgetankt kan worden. Hoe dat gaat, kreeg Rutte te zien in een demonstratie van één van de buschauffeurs van Qbuzz.

Foto: Rieks Oijnhausen

Rutte nam ook een kijkje in één van de waterstofbussen die Qbuzz sinds medio juni inzet in het streekvervoer. Met de opening van het waterstofstation kan Qbuzz het huidige aantal van twintig verder uitbreiden, iets wat het OV-Bureau graag wil. De twintig bussen in het streekvervoer moeten daarom snel worden uitgebreid met touringcars, zodat ook Q-liners op waterstof door Groningen en Drenthe kunnen gaan rijden.

Foto: Rieks Oijnhausen