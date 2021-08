Man uit Stad met verschillende soorten drugs in auto opgepakt in Brabant

nieuws

Een 21-jarige man uit de stad is vrijdagavond aangehouden in het Brabantse Hoogerheide. De man had verschillende soorten drugs in zijn auto liggen.

In de avond kregen agenten een melding binnen dat een automobilist al meerdere malen door een wijk was gereden. Politiemensen gingen daarop poolshoogte nemen. Tijdens de controle viel hen op dat dat de man zich zenuwachtig gedroeg. Toen de bestuurder zijn identiteitsbewijs uit een tas pakte meende een agent drugs te zien. Daarop werd er gestart met een uitgebreide controle.

In de tas bleken verschillende zakjes en ponypacks, dit zijn vetvrije papiertjes waarin drugs wordt bewaard, met daarin vermoedelijk cocaïne. Bij doorzoeking van de auto kwamen er meer zakjes met drugs tevoorschijn, vermoedelijk cocaïne en hasj. Ook lag er een flinke som contant geld in de auto. De bestuurder was daarnaast in bezit van een tweede autosleutel. Deze bleek te zijn van een voertuig dat vlakbij geparkeerd stond. Ook dit voertuig is gecontroleerd maar daarin werd niks aangetroffen. De man is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.