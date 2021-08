Man opgepakt voor poging tot zware mishandeling van scooterrijdster

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige man uit Grijpskerk aangehouden die verdacht wordt van vernieling en poging tot zware mishandeling.

De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het vanuit een auto gooien van een voorwerp naar een scooterrijdster. Het incident gebeurde op het Hoendiep ter hoogte van de kruising met de Friesestraatweg. De scooterrijdster, een 30-jarige vrouw uit Stad, raakte niet gewond. Haar scooter raakte wel beschadigd.

Met wat voor voorwerp gegooid is, is niet precies duidelijk. Mogelijk dat het om een stuk glas gaat. De politie doet hier onderzoek naar. De man uit Grijpskerk, die als bijrijder in de auto zat, is overgebracht naar het politiebureau waar hij de komende periode verhoord zal gaan worden.