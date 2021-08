Man (58) wordt ernstig mishandeld en beroofd aan Prinsesseweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Prinsesseweg in Groningen heeft zondagochtend een straatroof plaatsgevonden, waarbij het 58-jarige slachtoffer ernstig is mishandeld. De politie zoekt maandagmiddag naar camerabeelden en wil graag in contact komen met drie omstanders.

Het incident vond rond 05.00 uur plaats in de nabijheid van het viaduct aan de Prinsesseweg. Na de mishandeling werd het slachtoffer beroofd van zijn portemonnee.

Toen de hulpdiensten arriveerden, stonden er drie omstanders bij het slachtoffer. Zij zijn vervolgens weggefietst in de richting van Winkelcentrum Paddepoel. De politie wil graag in contact komen met deze omstanders. Daarnaast zoekt de politie camerabeelden uit de omgeving, die relevant kunnen zijn bij het onderzoek.

Indien u getuige bent geweest van deze mishandeling of meer informatie heeft, doet de politie aan u het dringende verzoek contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844.