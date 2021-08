Man (27) krijgt half jaar cel voor afbijten vingertop bij vechtpartij in Stad

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 27-jarige man veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. De man krijgt de straf, omdat hij in de Stad het topje van een vinger heeft afgebeten tijdens een vechtpartij.

De man werd veroordeeld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. “Verdachte heeft met zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer”, zo stelt de rechtbank. “Aangever heeft hierdoor onherstelbaar letsel opgelopen.”

De verdachte betoogde dat hij handelde uit noodweer en dat het afbijten van de vingertop in een reflex is gebeurd. De rechtbank stelt echter dat er sprake was van een vechtpartij waarbij over en weer geweld is toegepast.