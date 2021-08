“Maandag wolkenvelden en kans op een buitje, later in de week veel bewolking en 18 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De kans dat we de komende dagen vaak de zon gaan zien is niet zo heel groot. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Wat er aan de hand is dat de luchtdruk momenteel hoog is”, legt Kamphuis uit. “De luchtdruk stijgt komende dagen ook nog wat verder. Dit komt door een hogedrukgebied dat zich vanaf Engeland uitstrekt tot over Scandinavië. De aangevoerde lucht is echter nog al vochtig en de stroming valt de komende dagen meer en meer stil. Dit betekent dat aanwezige wolkenvelden lastig oplossen. Storingen blijven weliswaar op afstand en neerslag valt er deze week niet, maar de rol van de zon zou wel eens wat tegen kunnen vallen. Beter houden we er rekening mee dat wolken een groot deel van de week de overhand hebben.”

Bewolking en zon

“Op maandag zijn er wolkenvelden en is er eerst nog kans op een lichtbuitje. Verder is er af en toe wat zon en klaart het in de middag breder op. Bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 19 of 20 graden. Op dinsdag is er bewolking met vooral in de loop van de dag geregeld zon. Bij een matige noordenwind, windkracht 3, wordt het dan 20 graden.”

“Zon heeft het lastig”

“Woensdag tot en met vrijdag is het droog en rustig weer. Wolkenvelden vanaf de Noordzee kunnen echter van tijd tot tijd hardnekkig zijn zodat de zon het lastig heeft. Het kwik schommelt in de middag rond de 18 graden.”

