“Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af, later in de week buien en 19 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De kans op een intrede van een fraaie nazomer lijkt voorlopig nihil. Dat is de verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag blijft het droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag klaart het breder op. Bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4, wordt het 19 of 20 graden. Op dinsdag is het rustig en wisselend bewolkt. Het wordt 20 graden en ook dan blijft het droog.”

“Woensdag gaat grijs verlopen met kans op een spatje lichte regen. Dan wordt het 18 graden. Ook op donderdag en vrijdag is er veel bewolking met soms een bui of een buitje. Verder laat de zon zich zo nu en dan ook zien. De maximumtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. De noordelijke stroming, waar we mee te maken hebben, daar lijkt geen ontkomen aan en nazomer hoeven we vanuit die hoek niet te verwachten, ondanks een vrij hoge luchtdruk.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.