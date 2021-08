“Maandag krachtige wind met buien en kans op onweer, later in de week 20 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Warm zomerweer ligt ook bij de start van de zesde zomervakantieweek nog niet in het verschiet. Maandag verloopt zelfs onstuimig. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking, schijnt af en toe de zon maar komt het ook tot een paar buien of buitjes”, vertelt Kamphuis. “In de middag of in de avond volgen er nieuwe buien die in activiteit toenemen. Daarbij is er kans op een slag onweer. De maximumtemperatuur ligt op slechts 17 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 5. In het Lauwersmeergebied 6, op de Wadden windkracht 7.”

“Dinsdag is er veel bewolking met kans op een spatje regen. Later op de dag kan de zon zo nu en dan even doorbreken. Met 19 graden wordt het weer wat warmer. De wind komt uit westelijke richting en is afgenomen naar windkracht 3 of 4. Woensdag is het, overwegend, droog. Er trekken uitgestrekte wolkenvelden over, maar zo nu en dan kan de zon ook even doorbreken. Het wordt 19 of 20 graden. De rest van de week is het overwegend droog met kans op een enkele bui of buitje. Met geregeld zon wordt het 20 graden.”