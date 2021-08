Lycurgus maakt oefenprogramma bekend; acht wedstrijd in binnen- en buitenland

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Amysoft Lycurgus speelt tussen 3 en 20 september acht wedstrijden, ter voorbereiding op het komende seizoen.

Op vrijdagavond 3 september speelt de Groninger volleybalclub in het Limburgse Montfort tegen de nieuwkomer in de Eredivisie VC Limac. Op zaterdag 4 september volgt in Maaseik een driekamp met Tectum Achel en VC Greenyard Maaseik. Ook op 10 en 11 september speelt Lycurgus in België twee keer tegen Volley Haasrode Leuven.

De oefencaravaan trekt vervolgens naar Italië, om op 16 en 17 september aan te treden tegen Volley Tricolore Reggio Emilia. Lycurgus reist dan door naar Slovenië, om op 19 en 20 september te spelen tegen Calcit Kamnik.

Seizoen begint met Supercup

Op 26 september begint het nieuwe seizoen voor Lycurgus met de Supercup, waarin het als bekerwinnaar speelt tegen competitiekampioen Draisma Dynamo uit Apeldoorn.