Lopen, rennen of fietsen door de Onlanden voor infuusknuffels

nieuws

Afbeelding via Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis

De stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis organiseert op 17 en 18 september een sponsorronde door de Onlanden. Deelnemers kunnen daarmee geld ophalen voor zogenaamde ‘infuusknuffels’ voor kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Deelnemers beginnen hun sponsorronde bij de Onlanderij in Eelderwolde. Deelnemers kunnen de 6,4 km lopend, rennend of fietsend afleggen.

“Onze wens is om alle kinderen die een infuus krijgen een ‘infuusknuffel’ aan te bieden en daarvoor organiseren we een sponsorronde”, zo stelt Laura de Vries namens de Stichting. “Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis is dat heel spannend, voor het kind en ook voor de ouders. Vaak wordt een infuus aangelegd. Hoe fijn is het als je dan een vriendje krijgt die om je infuus hangt en je troost geeft na de operatie!”

Mensen kunnen zich opgeven voor de sponsorloop via de website van de Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis.