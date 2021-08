AFGELOPEN: SC Cambuur – FC Groningen (1-2)

sport

De Eredivisie is terug, supporters zijn terug en SC Cambuur, de tegenstander van FC Groningen, is terug van weggeweest: alle ingrediënten voor een waar voetbal feest. Kan de Trots van het Noorden het seizoen 2021/2022 sterk openen in Leeuwarden? Volg het hier live!

AFGELOPEN!

90+3’ WAT EEN WERELDGOAL! DIT IS DE MOOISTE IN JAREN. Strand Larsen houdt de bal hoog en met een omhaal vliegt de bal over Stevens. Kijk dit terug! 1-2.

90+1’ Zes minuten extra tijd.

89’ Nog paar minuten..

75’ El Hankouri haalt uit en Stevens redt.

72’ Dubbele wissel FC Groningen: Strand Larsen, D. Van Kaam en Joosten komen binnen de lijnen voor El Messaoudi, Suslov en De Leeuw.

68’ En daar is dan de gelijkmaker. Een bal blijft hangen in de doelmond na slordig verdedigen van FC Groningen en Maulun maakt het af namens de thuisploeg.

63’ El Messaoudi probeert het van afstand, maar zijn poging mist doel.

59’ Och Postema.. Hij krijgt de kans om de score te verdubbelen, maar een op een met Stevens komt hij niet verder dan een rollertje in de handen van de sluitpost.

56’ Wereldredding van Leeuwenburgh! Zoals Stekelenburg tegen Brazilië in 2010 op een schot van Robinho tikt hij een schot van Brij over het Groninger doel.

53’ Cambuur overloopt FC Groningen op dit moment. Het lijkt wachten op de gelijkmaker.

50’ Gevaar van Cambuur wanneer Kallon het duel wint van Te Wierik.

46’ De tweede helft is begonnen! Romano Postema is in de ploeg gekomen voor Cyriel Ngonge.

Het is rust. FC Groningen was de bovenliggende partij en gaat met een 0-1 voorsprong de pauze tegemoet.

33’ Doelpunt FC Groningen! Ahmed El Messaoudi kopt een hoekschop tegendraads binnen: 0-1.

21’ Schietkans voor Suslov: over.

15’ De wedstrijd golft op en neer. De beste mogelijkheden komen vooralsnog van Groninger kant.

6’ Dat was bijna de 0-1! Gudmundsson geeft goed voor en Suslov haalt uit! Steven redt knap.

5’ Eerste gevaar komt van Friese kant wanneer Kallon doorbreekt, maar de bal niet goed voor het doel krijgt.

1’ Het seizoen 2021/2022 is van start!

De Eredivisie is terug! FC Groningen begint het seizoen 2021/2022 op bezoek bij het teruggekeerde SC Cambuur. Kan de equipe van Danny Buijs gelijke hoge ogen gooien? 👀#CAMGRO pic.twitter.com/auzhJjpk64 — Daniël Theelen (@DanielTheelen) August 15, 2021

Opstelling SC Cambuur: Stevens, Mac-intosch, Schouten, Schmidt, Hoedemakers, Kallon, Breij, Bangura, Doodeman, Hendriks, Maulun

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Te Wierik, Dammers, Kasanwirjo; El Hankouri, Gudmundsson; El Messaoudi, Suslov, Matusiwa; De Leeuw, Ngonge

Scheidsrechter: Allard Lindhout