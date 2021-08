AFGELOPEN: FC Groningen – FC Utrecht (0-0)

sport

De Eredivisie is weer terug in de Euroborg! Vanavond viert FC Groningen haar vijftigste verjaardag tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Op bezoek is het sterke FC Utrecht van trainer René Hake. Kan de Trots van het Noorden de punten binnen de groene vesting houden? Volg het hier live!

AFGELOPEN. Ondanks dat FC Groningen een zege had verdiend eindigt FC Groningen – FC Utrecht in 0-0.

90+2’ Nog drie minuten..

71’ Suslov bijna! De Slowaak kan vrij uithalen, maar treft geen doel.

69’ De Leeuw verlaat het veld voor Strand Larsen die onder luid applaus wordt onthaald. Joosten vervangt El Messaoudi.

67’ Grote kansen blijven in het tweede bedrijf vooralsnog uit.

58’ Gele kaart voor Ter Avest.

53’ Prima mogelijkheid voor de thuisploeg. Michael de Leeuw komt een teenlengte tekort om een voorzet van El Hankouri te promoveren tot doelpunt.

46’ We zijn weer begonnen. Wat gaan de komende 45 minuten brengen?

Het is rust na een vermakelijke eerste helft.

45’ Gele kaart voor Timber.

30’ Bijna Ngonge.. De aanvaller krijgt de bal knap aangespeeld door De Leeuw, maar ziet zijn inzet gekeerd worden door Paes.

28’ De storm is bij beide kanten even gaan liggen.

21’ Nu sticht Utrecht weer gevaar. Wat een heerlijke wedstrijd.

19’ Vier kansen op rij! Maar de bal wil er niet in! El Hankouri, Ngonge, De Leeuw en Gudmundsson komen niet langs Paes.

16’ Vrije trap op een mooie plek na een overtreding op Gudmundsson. El Messaoudi krult de bal naast. FC Groningen speelt sterk.

14’ Het eerste gevaar van Utrechtse kant, maar Kerk komt niet goed bij de bal.

12’ Bijna Te Wierik met het hoofd!

10’ Het stadion schreeuwt om een strafschop nadat De Leeuw naar de grond gaat. Niks aan de hand.

7’ FC Groningen begint fel en fris aan het duel.

1’ We zijn begonnen!

Een voetbalfeest is het nu al! De FC viert haar verjaardag in stijl met vuurwerk en slingers. Het publiek is eindelijk terug en laat zich dan ook goed horen. Alle ingrediënten voor een nu al heerlijke avond.

Feest in de Euroborg! pic.twitter.com/VzMgxMqHkq — Daniël Theelen (@DanielTheelen) August 21, 2021

Nog eventjes en dan begint FC Groningen aan de eerste thuiswedstrijd van dit Eredivisie seizoen! Daarnaast viert de Trots van het Noorden haar vijftigste verjaardag. Kan het een feestje worden tegen FC Utrecht? #GROUTR pic.twitter.com/hfMGbBP6En — Daniël Theelen (@DanielTheelen) August 21, 2021

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Te Wierik, Dammers, Kasanwirjo; El Hankouri, Matusiwa, Suslov, El Messaoudi, Gudmundsson; De Leeuw, Ngonge

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Ter Avest, Maher, Kerk, Dalmau, Janssen, Warmerdam, Ramselaar, Boussaid, Timber

Scheidsrechter: Danny Makkelie