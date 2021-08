Lichte stijging aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is in de Groninger ziekenhuizen is opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend naar buiten werden gebracht.

Op vrijdagochtend lagen er 14 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Groningen. Vijf van deze patiënten werd behandeld op een IC. Donderdagochtend behandelden zowel de IC’s als de verpleegafdelingen één patiënt minder dan vrijdagochtend.

In vergelijking met het begin van de week is er ook een toename in het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen. Precies zeven dagen terug behandelden de Groninger ziekenhuizen twaalf patiënten. Ook toen lagen er vijf COVID-patiënten op de IC’s in de provincie.

Noord-Nederland

De ziekenhuizen in de drie Noord-Nederlandse provincies behandelden op vrijdagochtend gezamenlijk 35 coronapatiënten, twee meer dan een week geleden. Van de 35 opgenomen patiënten, lagen er zestien op een IC.

In Noord-Nederland zijn dertien patiënten opgenomen van buiten de regio. Van deze groep patiënten werden er acht behandeld op een IC-afdeling.