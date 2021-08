Lichte daling aantal ziekenhuisopnames coronapatiënten in Groningen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Groningen is sinds maandag met één patiënt gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht.

In totaal lagen er dinsdagochtend elf coronapatiënten in Groningse ziekenhuisbedden. Vijf van hen lagen op een IC-afdeling. Maandag behandelden de IC’s in de provincie ook vijf patiënten, maar lag er één coronapatiënt meer op een verpleegafdeling.

In Noord-Nederland als geheel werden dinsdagochtend 36 coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis, één minder dan maandag. Van de opgenomen patiënten kwamen er dinsdagochtend twaalf van buiten de regio (zes op een IC, zes op een verpleegafdeling).