Lichte beving tussen Beijum en Zuidwolde; derde beving in provincie in vierentwintig uur

nieuws

Tussen de stad Groningen en Zuidwolde heeft vrijdagochtend een lichte aardbeving plaatsgevonden. De beving was de derde in een reeks bevingen in de afgelopen vierentwintig uur.

De lichte beving had een kracht van 0.6 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van drie kilometer. Het epicentrum lag tussen Zuidwolde en Beijum.

De zwaarste beving in de afgelopen vierentwintig uur vond donderdagmiddag plaats bij Hellum. Deze beving had een kracht van 1.8 op de schaal van Richter.