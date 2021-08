Lezing over archeologische bodemschatten in Noordlaren

nieuws

Archeoloog Henny Groenendijk

Archeoloog Henny Groenendijk gaat op 26 augustus een lezing geven in het Natuurvriendenhuis De Hondsrug in Noordlaren. De lezing gaat over het bodemarchief van de oude gemeente Haren.

Groenendijk is oud-provinciaal archeoloog en is verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie. Tijdens de lezing blikt hij terug op de periode waarin hij oud-provinciaal archeoloog was, waarbij er veel aandacht zal zijn voor het bodemarchief van de oude gemeente Haren. Groenendijk gaat uitleggen wat we op dit moment weten, maar ook welke kennis nog ontbreekt en waar het wetenschappelijk onderzoek zich eigenlijk op zou moeten richten.

Veel te ontdekken

Dat er nog veel te ontdekken valt in de oude gemeente Haren staat volgens Groenendijk buiten kijf. De oude gemeente kent een grote landschappelijke variatie van de noordelijke Hondsrug met zijn flankerende beekdalen. Waar het bodemarchief nog gaaf is, en welke informatie gewonnen kan worden, vormt de rode draad in de lezing.

De lezing begint op 26 augustus om 19.30 uur. Aanmelden, en meer informatie, is te vinden op deze website. De lezing maakt onderdeel uit van ‘Een avondje buiten met …’. Dit is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.