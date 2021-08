Laros Duarte gepresenteerd bij FC Groningen

sport

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

Laros Duarte is dinsdagmiddag gepresenteerd als aanwinst van FC Groningen voor dit seizoen. De 24-jarige middenvelder komt over van Sparta.

Duarte tekende een overeenkomst voor vier seizoenen bij de Groningse club. De geboren Rotterdammer die naast de Nederlandse ook de Kaapverdische nationaliteit heeft, komt over van de club waar hij zijn opleiding genoot. Tussendoor speelde hij nog in de opleidingsploeg van PSV en kwam hij uit in de Oranjeselecties onder-16 en onder-20.

“Laros is een goede, allround middenvelder met al de nodige ervaring in het betaalde voetbal”, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Zijn talent in combinatie met zijn leeftijd maakt dat hij in onze ogen perfect past in de visie die wij hebben op de ideale leeftijdsopbouw van een spelersgroep.”