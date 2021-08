KVvV voorzitter Harrie van Ham krijgt Koninklijke onderscheiding

nieuws

Harrie van Ham, voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, werd zaterdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Ham kreeg de onderscheiding van burgemeester Koen Schuiling voor zijn belangeloze inzet voor de viering en de herdenking van het Groningens Ontzet.

Van Ham is vanaf 1990 actief voor de KVvV en sinds 2011 is hij de voorzitter. “Daarbij heeft de heer Van Ham steeds en onvermoeibaar zijn aandacht gericht op het historische belang van de viering en de herdenking van Groningens Ontzet in 1672”, zo schrijft de gemeente. De inzet van Van Ham zorgde er mede voor dat de viering van het Groningens Ontzet in 2015 de status van Nationaal Immaterieel Erfgoed heeft gekregen.

Van Ham wordt ook geëerd voor zijn jarenlange, belangeloze inzet op tal van andere culturele en maatschappelijke activiteiten. Zo is hij bestuurslid en voorzitter van de Provinciale Groninger Oudheidkundige Commissie en werkt hij als bestuurslid bij de Gerrit van Houten Stichting. Daarnaast is Van Ham penningmeester van de Cornelis Jetses Stichting en voorzitter van de Stichting Peerd van Ome Loeks, de Stichting Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck en werkt Van Ham als secretaris bij de Stichting Hanze Sociëteit Groningen.