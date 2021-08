sport

Foto: Sport 050

Het kunstgrasveld van voetbalvereniging Engelbert is zondag geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Inge Jongman.

De eerste wedstrijd op het kunstgras was die tussen een team van Engelbert en Creators FC, een elftal van bekende YouTubers.

De aanleg van het veld had nogal wat voeten in aarde. Zo werden er vleermuizen in bomen aangetroffen, waardoor het een jaar langer duurde voordat het veld er lag.