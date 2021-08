Kunst- en Cultuurmarkt in Haren groot succes: “Dit geeft veel energie”

nieuws

Foto: Heleanne Prins

De Kunst- en Cultuurmarkt die zaterdag werd gehouden in Haren is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Ik kom net uit een workshop Afrikaanse dans”, vertelt Rick Berkhof van de organisatie. “En dat was zo ontzettend leuk. Eigenlijk kan ik het samenvatten als heel veel positieve energie. En dat geldt voor de hele dag. We zijn vanochtend om 11.00 uur gestart en zojuist om 16.00 uur hebben we de markt afgesloten. Wat we hebben gezien is dat er heel veel enthousiasme en belangstelling was.”

Rond de Hervormde Kerk in Haren stonden diverse kraampjes opgesteld. Foto: Heleanne Prins

Presentatie

De Kunst- en Cultuurmarkt vindt plaats bij de start van het culturele seizoen. Organisaties en instellingen krijgen de mogelijkheid om zich op de markt te presenteren. “De markt bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds stonden er rond de Hervormde Kerk ongeveer 25 kraampjes. Daar lieten kraamhouders een grote verscheidenheid aan kunstvormen zien. Denk aan schilderkunst, het maken van sierraden en het realiseren van sculpturen. Op de markt stond ook een draaimolen voor de jonge bezoekers. Anderzijds hadden we bij cultuurgebouw ’t Clockhuys verschillende activiteiten en workshops. Daar was livemuziek en optredens van bijvoorbeeld het CKC theater. En om terug te keren bij de Afrikaanse dans, dat is een nieuwe activiteit die dit seizoen wordt aangeboden. En volgens mij gelijk een hele mooie aanvulling op het programma dat er al was.”

“Dit moeten we ieder jaar organiseren”

De markt is ook terug van weggeweest. “Het idee is inderdaad om dit jaarlijks te organiseren. De afgelopen jaren is dat niet altijd gelukt. Maar omdat het dit jaar zo’n groot succes was, met zoveel enthousiasme, ben ik nu wel geneigd om te zeggen dat we dit eigenlijk jaarlijks op moeten pakken.”

Een audiocompilatie van het radioprogramma Haren Doet volgt later zaterdag op deze plek.