Kritiek op plan om eigen bijdrage te vragen voor coronatoegangstesten

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het betalen van een eigen bijdrage voor coronatoegangstesten. Als het aan het kabinet ligt wordt dit in de toekomst realiteit. Het is echter de vraag of er een meerderheid is te vinden in de Tweede Kamer voor deze plannen.

Vanaf 20 september wordt het verplicht voor bezoekers van horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten om bewijs van een negatieve test of vaccinatie te laten zien als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid wil hier op termijn een eigen bijdrage voor een test aan gaan verbinden.

Eigen bijdrage

De Jonge noemt de eigen bijdrage niet een vorm van directe of indirecte vaccinatiedwang. “Of er dwang of drang van de eigen bijdrage uitgaat, hangt af van de hoogte van het bedrag. Dat zou de facto de toegang kunnen belemmeren”, aldus De Jonge. De minister liet weten dat hij aan een bedrag van 7,50 zit te denken. Het kabinet wil dit omdat het belangrijk vindt dat gebruikers mee gaan betalen aan de testvoorziening die de overheid biedt.

Tweedeling

Verschillende partijen lieten weten het plan niet te zien zitten. Fractievoorzitter Lilian Marijnissen van de SP ziet een scenario waarin mensen die niet willen of kunnen vaccineren of de test kunnen betalen, worden uitgesloten. Volgens Marijnissen leidt het tot een tweedeling. Ook de PVV en de ChristenUnie zijn tegen. De PvdA sluit een eigen bijdrage niet principieel uit. VVD en D66 zien wel wat in een eigen bijdrage.