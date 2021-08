Kraan Suikerfabriek Hoogkerk gesloopt

nieuws

Foto: Google Maps

Een oude kraan die al sinds jaar en dag bij de Suikerfabriek in Hoogkerk staat is de afgelopen dagen gesloopt. Dat meldt de blogwebsite Groninganus. Op de website is een fotoreportage te zien van de sloop.

Het gaat om een kraan die langs het Hoendiep stond, op het terrein van de SuikerUnie. De kraan werd gebruikt om brokken kalksteen uit schepen te lossen. Ongebluste kalk wordt in de suikerproductie gebruikt bij het purificeren van het sap uit bieten of rietstengels. De suikerbiet wordt versneden en wordt vervolgens in de diffusietoren tot sap geperst. Hierbij wordt ongebluste kalk, die afkomstig is van de calciumrijke kalksteen, gebruikt.

De Historische Vereniging Hoogkerk laat telefonisch weten niet op de hoogte te zijn van de sloop. “Laat ik vooropstellen dat eigenlijk iemand anders binnen onze vereniging hier iets over moet zeggen”, vertelt voorzitter Jaap Schuurman van de HVV. “Maar omdat ik 47 jaar op de suikerfabriek heb gewerkt kan ik er wel iets over zeggen. Ik weet ook precies welke kraan je bedoeld, want er was maar eentje. Vroeger stonden er drie kranen. Dit waren stoomkranen die gebruikt werden bij het lossen van de bieten. Die kranen zijn op een gegeven moment verdwenen. Enkele decennia geleden is er een relatief moderne kraan voor in de plaats gekomen. De kraan werkt op elektrische motoren. Als je het mij op de man af vraagt is het geen antiek, maar ben ik het wel met je eens dat we het over een markant bouwsel hadden.”

Waarom de kraan gesloopt is, is nog onduidelijk.